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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس غدا الإثنين وحتى نهاية الأسبوع الجاري

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الإثنين 29 إبريل الجاري وحتى خلال الأيام المقبلة حيث يتوقع أن تكون الأجواء ستكون حارة نهارا على معظم الأنحاء، مع درجات حرارة معتدلة على السواحل الشمالية وارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ في جنوب الصعيد، وفي الليالي، من المتوقع أن تكون الأجواء مائلة للبرودة في معظم الأنحاء، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في الصباح الباكر، خاصةً في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس يوم الإثنين والثلاثاء 29 و30 إبريل

كما يتوقع أن تتشكل الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما من المتوقع أيضا هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بالرعد أحيانًا على مناطق محددة من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، كما وسيكون هناك نشاط في سرعة الرياح على فترات متقطعة.

 

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حالة الطقس من يوم الأربعاء 1 مايو إلى السبت 04 مايو

من المتوقع استمرار نشاط الرياح على فترات متقطعة على معظم الأنحاء في مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 

درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين

محافظة/مدينةالعظمى الصغرى 
القاهرة3017
العاصمة الإدارية3017
6 أكتوبر3116
بنها2917
دمنهور2916
وادي النطرون3117
كفر الشيخ2816
المنصورة2916
الزقازيق3017
شبين الكوم2916
طنطا2917
دمياط2417
بورسعيد2418
الإسماعيلية3118
السويس3117
العريش2417
رفح2318
رأس سدر3119
نخل2813
كاترين2612
الطور3022
طابا3019
شرم الشيخ3524
الإسكندرية2318
العلمين2317
مطروح2214
السلوم2415
سيوة3215
رأس غارب3324
الغردقة3223
سفاجا3323
مرسى علم3324
شلاتين3424
حلايب3023
أبو رماد2923
رأس حدربة3024
الفيوم3117
بني سويف3116
المنيا3216
أسيوط3315
سوهاج3418
قنا3621
الأقصر3622
أسوان3722
الوادي الجديد3520
أبوسمبل3723

 


 

حالة الطقس حالة الطقس يوم الإثنين الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة القاهرة

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