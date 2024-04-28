حالة الطقس غدا الإثنين وحتى نهاية الأسبوع الجاري

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الإثنين 29 إبريل الجاري وحتى خلال الأيام المقبلة حيث يتوقع أن تكون الأجواء ستكون حارة نهارا على معظم الأنحاء، مع درجات حرارة معتدلة على السواحل الشمالية وارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ في جنوب الصعيد، وفي الليالي، من المتوقع أن تكون الأجواء مائلة للبرودة في معظم الأنحاء، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في الصباح الباكر، خاصةً في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس يوم الإثنين والثلاثاء 29 و30 إبريل

كما يتوقع أن تتشكل الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما من المتوقع أيضا هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بالرعد أحيانًا على مناطق محددة من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، كما وسيكون هناك نشاط في سرعة الرياح على فترات متقطعة.

حالة الطقس من يوم الأربعاء 1 مايو إلى السبت 04 مايو

من المتوقع استمرار نشاط الرياح على فترات متقطعة على معظم الأنحاء في مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.



درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين

محافظة/مدينة العظمى الصغرى القاهرة 30 17 العاصمة الإدارية 30 17 6 أكتوبر 31 16 بنها 29 17 دمنهور 29 16 وادي النطرون 31 17 كفر الشيخ 28 16 المنصورة 29 16 الزقازيق 30 17 شبين الكوم 29 16 طنطا 29 17 دمياط 24 17 بورسعيد 24 18 الإسماعيلية 31 18 السويس 31 17 العريش 24 17 رفح 23 18 رأس سدر 31 19 نخل 28 13 كاترين 26 12 الطور 30 22 طابا 30 19 شرم الشيخ 35 24 الإسكندرية 23 18 العلمين 23 17 مطروح 22 14 السلوم 24 15 سيوة 32 15 رأس غارب 33 24 الغردقة 32 23 سفاجا 33 23 مرسى علم 33 24 شلاتين 34 24 حلايب 30 23 أبو رماد 29 23 رأس حدربة 30 24 الفيوم 31 17 بني سويف 31 16 المنيا 32 16 أسيوط 33 15 سوهاج 34 18 قنا 36 21 الأقصر 36 22 أسوان 37 22 الوادي الجديد 35 20 أبوسمبل 37 23



