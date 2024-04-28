حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس اليوم فى مصر وتوقعات الأرصاد الاسبوعية فى محافظات القاهرة والأسكندرية وقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التفاصيل الكاملة حول الطقس خاصة طقس الاسكندرية والقاهرة وترصدها الدستور خلال التقرير التالى.

حالة الطقس الأسبوعية فى القاهرة

نه من المتوقع اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، بلأمع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتابعن، أن جنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على موعد اليوم مع سقوط أمطار رعدية تكون متفاوتة الشدة قد تصل لحد السيول على بعض المناطق، وبالنسبة للقاهره الكبرى والوجه البحرى فالفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة.

حالة الطقس فى الاسكندرية

وفيما يتعلق بحالة طقس الإسكندرية اليوم يكون غائم جزئيا على مدار اليوم، إذ سجلت درجات الحرارة العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 14 درجة، فيما بلغت سرعة الرياح 34 كيلومترا في ساعة.

حالة الطقس الإسكندرية خلال الأيام المقبلة

وتشير توقعات الأرصاد الجوية أن تشهد محافظة الإسكندرية خلال الأيام المقبلة طقسا غير مستقر، مائل للبرودة ليلا، مع فرص سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة، وتتعرض المحافظة إلى نشاط للرياح الجنوبية الغربية على مسطح البحر المتوسط والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وكانت الإسكندرية تعرضت إلى موجة من الطقس الحار خلال الأيام الماضية مع انخفاض نسبة الرطوبة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في جميع المحافظات الأسبوع الماضي.

درجات الحرارة من اليوم حتى نهاية الاسبوع

الأحد 28 أبريل 2024

-أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الإثنين 29 أبريل 2024

-أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

من الثلاثاء 30 أبريل إلى الجمعة 3 مايو 2024

-نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.