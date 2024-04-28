قائمة أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

ننشر أسعار الدواجن اليوم والبيض في الأسواق حيث شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد، استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر الفراخ البيضاء ما بين 80 و81 جنيهًا في المزرعة، تصل للمستهلك بسعر من 88 جنيهًا إلى 95 جنيها للمستهلك وتختلف الأسعار حسب المنطقة.

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البلدي نحو 100 جنيه تسليم أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلكين بسعر 110 جنيهات للكيلو، فيما بلغ سعر الدواجن الساسو الحمراء 84 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتباع للمستهلك ب96 جنيها للكيلو، وسجل سعر الفراخ البيضاء الأمهات 75 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 83 جنيهًا.

أسعار البانية اليوم

وسجل سعر البانيه اليوم في الأسواق ما بين 195 و210 جنيهات للكيلو الواحد وقد يزيد حسب المنطقة السكنية وسجل سعر الشيش طاووق 210 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو الأوراك 95 جنيها، وسجل سعر كيلو الكبدة 105 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

وسجلت سعر كرتونة البيض الأبيض في المزارع نحو 150 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 155 جنيهًا، وسجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع نحو 155 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 160 جنيهًا، وسجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع نحو 160 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 170 جنيهًا.

وكان قد أكد الدكتور رفيق قاسم مدير الدواجن بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح في تصريحات خاصة للدستور، أن الفترة الحالية تشهد زيادة في استهلاك الدواجن وتحرك الأسعار نتيجة الطلب على الدواجن حيث أن الفراخ هي المتاح بالنسبة للمستهلك العادي حيث أن الدواجن في متناول جميع المستهلك وعليها طلب مرتفع وأن معارض ومنافذ الزراعة وباقي المنافذ الحكومية خفضت الأسعار.

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