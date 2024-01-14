في بورصة الدواجن |أسعار الدواجن اليوم الأحد 14-1-2024

يتساءل الكثير من المواطنون عن أسعار الدواجن على مدار اليوم خاصة في بورصة الدواجن، وقد شهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم اليوم الأحد 14- 1 -2024

سجلت أسعار كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن للمستهلك سعر مابين بين 68 و 69 جنيه، بينما تباع في الأسواق بسعر 79 جنيها للكيلو.

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الأحد 14- 1 -2024

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 72 و 73 جنيه، مع مراعاة إضافة من 8 إلى 10 جنيهات هامش ربح على كل كيلو.

سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الأحد 14- 1 -2024

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 90 و 91 جنيه.

سعر كيلو أمهات الفراخ البيضاء اليوم الأحد 14- 1 -2024

وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 60 و 61 جنيه.

سعر البانيه اليوم الأحد 14- 1 -2024

تصل أسعار البانيه في محلات الفراخ بالأسواق المحلية إلى مستوى 175 جنيه للكيلو.

سعر البيض اليوم الأحد 14- 1 -2024

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 130 و132 جميعًا.

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 130 و131 جنيه.

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 140 و142 جنيه.

أسعار البط اليوم

سجل سعر لحم البط الفرنساوي ما بين 55 و 65 جنيه.

وبلغ سعر لحم البط المسكوفي ما بين 90 و 91 جنيه.

ووصل سعر لحم البط المولار بين 60 و 61 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 14- 1 -2024

وصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يومًا واحدا فقط ما بين 11.00 و12.00 جنيه.

وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 8 و9.9 جنيه.

ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 7.50 و8.00 جنيهات.