الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تراجع أسعار الدواجن بالأسواق.. والتجار: هناك وفرة في الإنتاج

الدواجن
الدواجن

أعلنت شعبة الدواجن في غرفة الجيزة التجارية، عن وفرة في المعروض من الدواجن بالأسواق وهو ما نتج عنه وقف استيراد الدواجن المجمدة.

ورصدت "الدستور" أسعار الدواجن بالأسواق وحجم إقبال المواطنين عليها خلال الفترة الجارية، وتوقعات التجار وأصحاب المحال خلال الفترة المقبلة، والتي جاءت على النحو التالي.

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أسعار الدواجن.. سعر الفراخ اليوم الخميس 11 يناير 2024 فى مصر

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أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

أسعار الدواجن بالأسواق

قال هاني طلعت، صاحب إحدى محال الدواجن بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إنه على مدار الأيام القليلة الماضية هناك تراجع تدريجي في أسعار الدواجن، ومن المتوقع أن تتراجع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل زيادة المعروض بالأسواق والذي ينتج عنه تراجع الأسعار وبالتالي يزداد الإقبال.

تابع إن سعر كيلو الدواجن البيضاء يبلغ في المزرعة 68 جنيها فيما تصل للمستهلك بسعر 78 جنيها، أما سعر كيلو الدجاج البلدي في المزرعة يصل إلى 100 جنيه وتباع للمستهلك بسعر 120 جنيها، فيما يتراوح سعر كيلو البانية ما بين 180 و185 جنيها، سعر الكبد والقوانص يتراوح ما بين 90 لـ 95 جنيها للكيلو الواحد.

إقبال المواطنين على الدواجن

أوضح سيد محمد، صاحب إحدى محال الدواجن بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن هناك إقبالا كبيرا خلال الفترة الجارية على شراء الدواجن من قبل المواطنين، خاصة في ظل تراجع أسعار الدواجن وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن هناك توقعات بتراجع الأسعار خلال دخول شهر رمضان الكريم في ظل زيادة المعروض في الأسواق وهو ما يؤدى لوفرة الإنتاج وانخفاض الأسعار.

واستكمل حديثه أنه على مدار الأشهر الماضية توقع عدد من تجار الدواجن بارتفاع أسعار بشكل كبير تزامنا مع قرار استيراد الدواجن المجمدة وبيعها بسعر مخفض، إلا أنه بعد وقف الاستيراد بالتأكيد سوف يعاود المواطنين لشراء الدواجن من الأسواق والمحال.

انخفاض أسعار الدواجن

أضاف ماهر علي، أحد أصحاب محال الدواجن بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن هناك وفرة في إنتاج الدواجن وزيادة المعروض بالمحال وهو ما جعل هناك إقبال من المواطنين خاصة وأنه الأسعار تتراجع خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن الدواجن الحية لا غنى عنها مهما تم توافر الدواجن المجمدة بالأسواق.

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