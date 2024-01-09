أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

يستعرض التقريرالتالي الذي يرصدة الدستور على تفاصيل أسعار الدواجن اليوم للمستهلك، وهى الفراخ، وأمهات الفراخ البيضاء، والبط، وكتاكيت الفراخ، وكراتين البيض البلدي والأبيض والأحمر، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الدواجن تختلف أسعارها في المحافظات التي تحظى بنسب عالية سواء في الإنتاج أو التربية.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في بروصة الدواجن

سعر الفراخ البيضاء في المزرعة اليوم بلغ 69 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 79 جنيهًا، حسب المنطقة.

أسعار أمهات الدواجن اليوم الثلاثاء بلغت 60 جنيهًا للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 67 جنيهًا.

سعر الكيلو من الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء» اليوم 75 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 83 جنيهًا.

ووصل متوسط سعر الدواجن البلدي بينما ستجل 90 جنيها في المزراعة، وتصل إلي المستهلك بـ 100 جنيها للكيلو.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم الثلاثاء 9-1-2024

سعر كيلو البانيه اليوم وصل 150 جنيهًا في بعض المحلات، على حسب المنطقة.

سعر كيلو الأوراك سيتراوح ما بين 65 و70 جنيهًا للكيلو، في المحلات التجارية.

سعر الكبد والقوانص سيتراوح سعرها وصل بين 70 و80 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية..

سعر الأجنحة يتراوح سعرها ما بين 45 و60 جنيهًا في المحلات التجارية.

أسعار البط اليوم الثلاثاء 9-1-2024

يتساءل الكثير من ربات المنازل عن أسعار البط خاصة بعد أحتفالات عيد الميلاد المجيد، فقد شهدت أسعار البط ارتفاع طفيف في بورصة الدواجن ايوم الثلاثاء في مستهل التعاملات الصباحية، وسجل سعر لحم البط الفرنساوي ما بين 55 و65 جنيهًا، بينما بلغ سعر لحم البط المسكوفي ما بين 90 و91 جنيهًا، وقد وصل سعر لحم البط المولار بين 60 و61 جنيهًا.

سعر البيض اليوم الثلاثاء 9-1-2024

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 127 و129 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 127 و128 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 140 و142 جنيهًا.