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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأحد 7-1-2024

ذرة
ذرة

شهدت اسعار الاعلاف اليوم الأحد استقرارًا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنينى “: 14700 جنيه، وسجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 14700 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 13700 جنيه، فيما سعر طن الذرة “تركى”: 13800 جنيه.

اسعار الذرة 

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 2450 جنيه، فيما بلغ سعر أردب الذرة الشامية: 2100 جنيه، وبلغ سعر كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 15500جنيه، فيما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، وبلغ سعر كسب صويا محلى 44%: 31800 جنيه، وبلغ كسب صويا 46% محلى: 33300 جنيه، كما بلغ سعر كسب صويا مستورد:34500 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 37600 جنيه ارضه، وسجل سعر طن صويا فول فات ”  محلى ”: 36800جنيه ” ارضه ”
صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 29000 جنيه ” ارضه ”، وسجل سعر صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 28000 جنيه ” ارضه ”.

الذرة برازيلى بـ14900 جنيه.. قائمة أسعار الأعلاف اليوم الخميس في الأسواق

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%:21000 جنيه، وبلغ سعر طن جيلوتين ” مستورد ”: 45000 جنيه، وبلغ سعر طن رده بران محلى: 11600جنيه، وبلغ سعر طن جيلوتين ” محلى”: 44000 جنيه.، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة:10600 جنيه  الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وبلغ سعر حمل تبن القمح   350 جنيه.

وسجل طن اعلاف بادى 24000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 23700 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 23200 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 23000 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 21700 جنيه.، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 21100 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 21000 جنيه للطن، وسجل  سعر طن علف بياض 14%بـ 20300 جنيه.

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