الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الذرة برازيلى بـ14900 جنيه.. قائمة أسعار الأعلاف اليوم الخميس في الأسواق

ذرة صفراء
ذرة صفراء

شهدت أسعار الذرة والصويا استقرارا في بعض الأنواع وارتفاع في أخرى حيث سجل  سعر طن الذرة ” أرجنينى “: 14900 جنيه، وسجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 14900 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة ”أوكرانى“: 13900 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة “تركى”: 14000 جنيه.

أسعار الذرة اليوم الخميس

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 2450 جنيها، فيما بلغ سعر أردب الذرة الشامية: 2100 جنيه، وبلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 15700 جنيه، فيما بلغ بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، وبلغ سعر كسب صويا محلى 44%: 33000 جنيه، كما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى: 34500 جنيه، فيما بلغ  كسب صويا مستورد: 34500 جنيه.

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أسعار فول الصويا

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 37600 جنيه ارضه، فيما سجل صويا فول فات ”  محلى ”: 36800جنيه ” ارضه ” صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 29000 جنيه ” ارضه ”، وسجل صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 28000 جنيه ”أرضه”، بينما سجل كسب عباد +36%: 20500 جنيه، في حين سجل سعر طن جيلوتين ”مستورد”: 45000 جنيه، وسجل سعر طن رده بران محلى: 11600جنيه، فيما سجل جيلوتين ”محلى”: 44000 جنيه، وسجل سعر طن النخالة الخشنة: 10600 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 350 جنيها.

أسعار الأعلاف اليوم

وسجل طن أعلاف بادى 24000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 23700 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 23200 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 23000 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 21700 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ21100 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% بـ21000 جنيه للطن، وسعر طن علف بياض 14% بـ 20300 جنيه.

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