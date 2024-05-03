الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

اعرف مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 3-5-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يهتم المسلمون بمتابعة مواعيد الصلاة يوميًا لأداء الفروض الخمس في مواقيتها المحددة، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، كما تختلف مواعيد الصلاة يوميًا مع اختلاف طول الليل والنهار، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 3-5-2024 في محافظات مصر. 

مواعيد الصلاة في القاهرة 2024

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
القـاهـرة2024-05-324 شوال 14454:36 ص6:11 ص12:52 م4:29 م7:33 م8:58 م

 

 

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مواعيد الصلاة  في الاسكندرية 2024

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
الأسكندرية2024-05-0324 شوال 14454:38 ص6:15 ص12:57 م4:36 م7:40 م9:6 م

 

مواعيد  الصلاة في المحافظات 2024

المدينةفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
طنطــا4:35 ص6:11 ص12:53 م4:31 م7:35 م9:1 م
المنصورة4:33 ص6:9 ص12:51 م4:30 م7:34 م9:0 م
الزقـازيق4:34 ص6:10 ص12:51 م4:29 م7:33 م8:58 م
أسيــوط4:44 ص6:16 ص12:52 م4:24 م7:29 م8:50 م
سـوهاج4:44 ص6:15 ص12:50 م4:21 م7:26 م8:47 م
بنى سويف4:40 ص6:13 ص12:53 م4:28 م7:32 م8:56 م
المنـيـا4:44 ص6:16 ص12:54 م4:28 م7:32 م8:54 م
قـــنا4:41 ص6:11 ص12:46 م4:16 م7:21 م8:42 م
أســوان4:45 ص6:14 ص12:45 م4:11 م7:17 م8:36 م
مطـروح4:48 ص6:25 ص1:8 م4:47 م7:51 م9:17 م
الغردقـة4:34 ص6:5 ص12:42 م4:14 م7:18 م8:40 م
الخارجـة4:52 ص6:22 ص12:56 م4:25 م7:30 م8:50 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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