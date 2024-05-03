اعرف مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 3-5-2024 فى محافظات مصر

يهتم المسلمون بمتابعة مواعيد الصلاة يوميًا لأداء الفروض الخمس في مواقيتها المحددة، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، كما تختلف مواعيد الصلاة يوميًا مع اختلاف طول الليل والنهار، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 3-5-2024 في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة في القاهرة 2024

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء القـاهـرة 2024-05-3 24 شوال 1445 4:36 ص 6:11 ص 12:52 م 4:29 م 7:33 م 8:58 م

مواعيد الصلاة في الاسكندرية 2024

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء الأسكندرية 2024-05-03 24 شوال 1445 4:38 ص 6:15 ص 12:57 م 4:36 م 7:40 م 9:6 م

مواعيد الصلاة في المحافظات 2024

المدينة فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء طنطــا 4:35 ص 6:11 ص 12:53 م 4:31 م 7:35 م 9:1 م المنصورة 4:33 ص 6:9 ص 12:51 م 4:30 م 7:34 م 9:0 م الزقـازيق 4:34 ص 6:10 ص 12:51 م 4:29 م 7:33 م 8:58 م أسيــوط 4:44 ص 6:16 ص 12:52 م 4:24 م 7:29 م 8:50 م سـوهاج 4:44 ص 6:15 ص 12:50 م 4:21 م 7:26 م 8:47 م بنى سويف 4:40 ص 6:13 ص 12:53 م 4:28 م 7:32 م 8:56 م المنـيـا 4:44 ص 6:16 ص 12:54 م 4:28 م 7:32 م 8:54 م قـــنا 4:41 ص 6:11 ص 12:46 م 4:16 م 7:21 م 8:42 م أســوان 4:45 ص 6:14 ص 12:45 م 4:11 م 7:17 م 8:36 م مطـروح 4:48 ص 6:25 ص 1:8 م 4:47 م 7:51 م 9:17 م الغردقـة 4:34 ص 6:5 ص 12:42 م 4:14 م 7:18 م 8:40 م الخارجـة 4:52 ص 6:22 ص 12:56 م 4:25 م 7:30 م 8:50 م

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