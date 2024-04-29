حكم أكل القراميط.. دار الإفتاء تجيب

حكم آكل القراميط، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

حكم أكل القراميط

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال وجه إليها من قبل أحد متابعى البث المباشر للإفتاء المذاع على الصفحة الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” وكان السؤال حول حكم أكل القراميط؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح - أمين الفتوى - بجواز أكل سمك القراميط بشرط أن تستسيغه النفس البشرية ولا يكره على ذلك

وعرف ممدوح سمك القراميط بأنه نوع من أنواع الأسماك التي تعيش فى المياه العذبة، ولكنها تتغذى على القاذورات والنفايات، ولا يموت بالصيد بل يجب ذبحه حتى يموت، وله شكل يراه البعض مقززا ويستسيغه البعض الاخر، وأكله ليس حراما لأن الأعراف تختلف من مكان إلى مكان.

وتابع أمين الفتوى أن بعض الأعراف في البلاد الأخرى تستسيغ أكل الحلزون ويسمى في بلاد المغرب (أغلال) بل في مجتمعنا المصري لا نستسيغه ويعتبره البعض حشرة، وكذلك في بعض البلاد يأكلون الناس حيوان يسمى (الضب) ولكن المصريين لا يستسيغونه، وعلى هذا فلا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يحرم أكل هذا النوع من أنواع الأسماك.

أسعار الأسماك اليوم الاثنين 29 أبريل 2024

شهدت أسعار السمك استقرارا واضحا فى الأسواق المصرية خاصة بعد حملة المقاطعة التى بدأت منذ أيام مضت فى مدنية الإسكندرية له وامتدت لعدد من المدن .

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 60 و 64 جنيها

وسجل سعر كيلو السمك قشر البياض بين 110 و 170 جنيها

وبلغ كيلو سمك الفليه البلطي سعر تراوح بين 50 و 250 جنيها

وسجل كيلو المكرونة السويسي سعر تراوح بين 80 و 140 جنيها

وسعر كيلو السبيط والكاليماري تراوح بين 190 جنيها و 400 جنيه

بينما سجل سعر كيلو الكابوريا بين 40 و 220 جنيها

وصل كيلو الجمبري إلى 100 و 270 جنيها

تراوح كيلو البوري، بين 100 و 140 جنيها

ووصل الدنيس سعر 90 و 250 جنيها