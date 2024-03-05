الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 32 طن سمك مجمد غير صالح للاستهلاك الآدمي فى البحيرة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك وتوفير غذاء صحي آمن، والضرب بيد من حديد على أى مخالف يتلاعب بأقوات المواطنين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة برئاسة اللواء محسن الجندي بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطرى برئاسة  الدكتور عادل  رضوان، والدكتور عادل حماد، والعقيد محمود العقاري الإدارة العامة لمباحث التموين  بتنفيذ حملة مكبرة بدائرة مركز ومدينة كوم حمادة أسفرت عن ضبط ٣٢ طن سمك مجمد سردين عبارة عن ١٦٠٠ كرتونة داخل اخل أحد ثلاجات حفظ اللحوم غير صالح للإستهلاك الآدمى وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شارك في الحملة عوض خضر مدير إدارة التموين بمركز ومدينة كوم حمادة،  محمد فوزي،  محمد هندي.

وتم التحفظ علي المضبوطات وجارى تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حملة تموينية بالبحيرة محافظة البحيرة تموين كوم حمادة ضبط سردين فاسد دمنهور

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