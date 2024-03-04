الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"كان عنده السكر".. شقيقة جميل برسوم تكشف تفاصيل آخر مكالمة مع الفنان الراحل

شقيقة جميل برسوم
شقيقة جميل برسوم

أعربت السيدة فوقية برسوم، شقيقية الفنان الراحل جميل برسوم، عن حزنها العميق لفراق شقيقها، مشيرة إلى أن الفنان الراحل كان دائم التواصل معها ومع أبنائها، وكان آخر لقاء الفنان الراحل بأسرتها خلال الاحتفال بعيد الميلاد، بشهر يناير الماضى.

كما أكدت شقيقة الراحل أن آخر تواصل مع شقيقها كان منذ عدة أيام قليلة، حيث قامت بالاطمئنان على صحته، مؤكدة أنه لم يكن يعاني من أى أمراض سوى مرض السكر، ولكن مشيئة الله أكبر من كل شيء.

وبدأت مراسم الصلاة على جثمان الفنان القدير جميل برسوم داخل كنيسة الشهيد مار جرجس في مدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة.

وحضر الجنازة أعداد كبيرة من أقارب الفنان جميل برسوم، على رأسهم نجله الذى انهار بالبكاء أثناء إقامة الصلوات على والده.

 وفاة الفنان جميل برسوم فى الساعات الأولى من صباح اليوم

وأعلن رئيس المهرجان الكاثوليكي، الأنبا بطرس دانيال، عن وفاة الفنان جميل برسوم في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين. ونشر بيانًا على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعرب فيه عن حزنه ويقدم تعازيه في رحيل الفنان الراحل.

وفي البيان، قال الأنبا بطرس دانيال: "ببالغ الأسى والحزن، نودع الفنان الرائع والخلوق والمتواضع جميل برسوم الذي أمتعنا بأعماله الفنية الراقية. نسأل الله أن يمنحه الراحة الأبدية ونوره الدائم يضيء له، وأن يرقد في سلام أمين. نقدم تعازينا القلبية لأسرته وأحبائه في هذا الوقت الصعب، ونطلب من الله أن يمنحهم الصبر والقوة لمواجهة هذا الفقدان الجلل".

وكان الفنان جميل برسوم فنانًا مصريًا محبوبًا وموهوبًا، ولد في محافظة الغربية في مصر، وبدأ مشواره الفني في مجال التمثيل عقب تخرجه من معهد الفنون المسرحية. قدم العديد من الأدوار المميزة في الدراما التليفزيونية والسينما المصرية، وظهر جميل برسوم في العديد من الأعمال الفنية الناجحة والمحبوبة. شارك في مسلسلات تليفزيونية مثل "تحت الوصاية" و"العراف" و"الأب الروحي" و"الزعيم" وغيرها، وحققت هذه المسلسلات نجاحًا كبيرًا وحظيت بشعبية واسعة بين المشاهدين.

وكان جميل برسوم يتمتع بموهبة فريدة وقدرة تمثيلية متميزة، حيث استطاع تجسيد شخصيات مختلفة بمهارة وإتقان، وكان يمتاز بأداء طبيعي ونابض بالحياة يجذب انتباه الجمهور، وكانت لديه القدرة على إبراز العواطف والمشاعر المختلفة بطريقة مؤثرة ومقنعة.

فوقية برسوم جميل برسوم الرحل جميل برسوم محافظة البحيرة دمنهور

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