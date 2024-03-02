السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

سكرتير عام البحيرة ومساعد وزير الشباب يشهدان لقاء "تصدوا معنا" بقصر ثقافة أبوالمطامير

جانب من اللقاء بقصر
جانب من اللقاء بقصر ثقافة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة

شهد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، واللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب والرياضة والمشرف على قطاع الشباب، لقاء "تصدوا معنا" مع شباب محافظة البحيرة، بقصر ثقافة أبوالمطامير، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن معاون وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، والعقيد أحمد عبدالمجيد خبير الاتصال السياسي والعلاقات الدولية، والدكتور جمال رائف الكاتب والباحث السياسي. 

البرنامج القومى لمواجهة الشائعات

وأكد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، أن اللقاء يأتي ضمن مجموعة من اللقاءات التي تتم فى كافة محافظات الجمهورية، وضمن البرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن، مشيرا إلى أن مبادرة "تصدوا معنا" هي حملة توعوية موسعة على نطاق جميع المحافظات سيشارك فيها الشباب المصري بكافة فئاته المختلفة.

وأوضح ضرورة مواجهة الشائعات والأخبار المغلوطة، والحث على نشر مزيد من الوعي بالقضايا المعاصرة، وإعداد جيل قادر من الشباب على مواجهة الشائعات، وعدم الانصياع وراء الإعلام الخارجي الهدام والمروج للشائعات وزرع الإحباط لدى الشباب المصري، والقيام بدورنا تجاه وطننا مصر حماية لحاضره وصونًا لمستقبله، مع التوجيه بتكثيف عمل الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة التوعية بأهمية المشاركة والتفاعل وتنمية مهاراتهم داخل المجتمع، من خلال التواصل المستمر بين الشباب والجهات التنفيذية. 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وضمن سلسلة لقاءات التوعية ضد مخاطر الشائعات، والتعرف على تطلعات شبابنا وإطلاعهم على أهم الأحداث الجارية برؤية تحليلية علمية، بهدف تحصين جدار الوعى لديهم، مع توفير الدعم اللازم والمساعدة لجميع الشباب داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

قطاع الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة محافظة البحيرة أبوالمطامير نائب وزير الشباب

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