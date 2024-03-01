فحص 300 حالة فى قافلة سكانية بقرية زاوية مسلم بالبحيرة

نظَّمت وحدة السكان بالديوان العام بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع جامعة دمنهور والوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، قافلة سكانية بقرية زاوية مسلم بمشاركة أساتذة متخصصين تم خلالها الكشف المجاني على 300 حالة بمختلف التخصصات، مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى "بالمجان" من خلال أساتذة كلية الصيدلة.

بالإضافة إلى تقديم خدمة فورية لمرضى السكر وقياس الضغط من خلال كلية التمريض، بجانب التوعية بتنظيم الأسرة وصحة المراهقين وصحة المرأة والطفل، وذلك في إطار جهود محافظة البحيرة في تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين في جميع القرى والنجوع بكل مدن ومراكز المحافظة.

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية زاوية مسلم

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن القافلة شملت تقديم خدمات بيطرية مجانية، حيث تم رش 2000 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية وعلاج جماعي لعدد 400 رأس غنم ضد الطفيليات الداخلية، كما تمت توعية المواطنين بضرورة التطعيمات والتحصينات، وذلك من خلال أساتذة كلية الطب البيطري.

وتم تقديم جميع الخدمات الصحية المتميزة بالمجان، مع اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة نحو الحالات التي تتطلب تدخلات جراحية إلى المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

كما شاركت كلية التربية من خلال القوافل التوعوية والتثقيفية وفريق محو الأمية، وقام متخصصون بكلية الزراعة بشرح أساليب الزراعة الحديثة للحصول على أجود انواع المحاصيل وتم توزيع عدد من المبيدات على المزارعين مجانًا.

ياتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستمرار القوافل الشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لتقديم أفضل الخدمات داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.