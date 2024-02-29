بعثة بنك الاستثمار الأوروبي في زيارة للبحيرة لدراسة مشروع التكيف شمال الدلتا

قامت بعثة بنك الاستثمار الأوروبي في إطار تنفيذ دراسة جدوى لمشروع التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، حيث يتكون الوفد من 11 فردًا من جنسيات مختلفة، يرافقهم الدكتور علاء مسعد، الأستاذ بمعهد الاراضى والمياه بكفر الشيخ، والمهندس عوض عبدالحميد موسى، بمديرية الزراعة بالبحيرة.

وكان في استقبال الوفد المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والمهندس أيمن عاشور، مدير عام الإرشاد الزراعي، وبحضور المهندس كامل غطاس، سكرتير عام مساعد المحافظة، ومحمد محجوب رئيس مركز ومدينة ادكو، واللواء ياسر مهنا، رئيس مركز ومدينة رشيد، والدكتورة مها القاضي، مدير مكتب التعاون الدولي بالمحافظة.

تأتي هذه الزيارة بناءً على الدراسة الفنية لمشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر المدرج بمشروعات محورى الغذاء والمياه “منصة نوفى” والمزمع تمويله من بنك الاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوروبي، وإلى كتاب وزارة التعاون الدولى رقم 1998 بتاريخ 20 فبراير 2024 والذى يفيد باعتزام بنك الاستثمار الأوروبى إرسال أول بعثة فى إطار تنفيذ دراسة الجدوى لمشروع التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر.

وقال المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن هذه الزيارة تأتي في إطار بروتوكولات التعاون الدولية، وتم زيارة ومتابعة الأراضي المنخفضة جنوب وشرق بحيرتي ادكو وماريوط والمناطق الزراعية المحيطة بهما، وزيارة مصنع الرمال السوداء وزيارة أنظمة الصرف وتم الالتقاء بالمهندسين المختصين بالمحافظة والاستماع إليهم، بالإضافة إلى مستخدمى المياه ومديري الري، وزيارة احد شواطئ رشيد الحديثة وخط الشاطئ وهو بطول 30 كم داخل الدلتا، بالإضافة إلى المناطق الساحلية.

كما تم زيارة المناطق المتأثرة بالملوحة ببحيرتي ادكو والبرلس فى محافظتى البحيرة وكفر الشيخ على التوالى، وزيارة شبكات الصرف والرى ومحطات رفع المياه وخلطها فى محافظتى البحيرة وكفر الشيخ بحضور ممثلى وزارتى الرى والزراعة.

والتقى الوفد، العديد من المزارعين للتعرف على التحديات التى تقابلهم نتيجة المياه المخلوطة والتى بها نسبة ملوحة تؤثر على بعض الزراعات وتجعلهم يزرعون أصناف محدده لا تتأثر بهذه المياه.