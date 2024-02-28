إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك بطريق دمنهور- شبراخيت، بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية "توك توك" بطريق دمنهور- شبراخيت، أمام منشية الوكيل بنطاق ذات المركز، مما نتج عنخ إصابة 5 أشخاص بسحجات وجروح وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الانتقال إلى مكان الحادث للفحص

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- السيد الشحات الجبالي، 50 عامًا، كسر مضاعف بالساق اليسري وجرح قطعي بالرأس وسحجات وكدمات، رانيا سعيد محمد، 30 عامًا، جروح بالوجه والرأس وسحجات وكدمات.

كما أصيب أحمد محمود شمسية، 30 عامًا، جرح متهتك بالوجه وسحجات وكدمات، أحمد محمود زكريا، 31 عاما، كسر بالساق اليمني وسحجات وكدمات، عزيزة إبراهيم محمد إبراهيم، 30 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلي مستشفي دمنهور التعليمي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاجات اللازمة، وحرر محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

ومن ناحية أخرى، شهدت محافظة البحيرة مصرع سائق اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.