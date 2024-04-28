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محافظات

التصريح بدفن جثمانى "عروسى قنا"

انقلاب سيارة الزفاف
انقلاب سيارة الزفاف بترعة

صرحت جهات التحقيق، اليوم الأحد، بدفن جثامين العروسين والمصور ضحايا حادث انقلاب سيارة الزفاف بترعة ليلة الحنة أثناء عودتهما من الكوافير في قرية دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا.

وكانت قد عاينت جهات التحقيق جثث العروسين والمصور داخل مشرحة مستشفى قنا العام، بعد أن لقيا مصرعهما، أمس السبت.


وكان اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بانقلاب سيارة حفل زفاف داخل ترعة وأسفرت الواقعة عن مصرع 3 أشخاص.

وبعد الفحص من قِبل الأجهزة الأمنية برئاسة المقدم محمد بهاء، مأمور القسم، تبين مصرع "أحمد عبدالعليم أبو بكر"، 25 عامًا، وعروسته ابنة عمه هنا سعيد أبوبكر، 22 عامًا، من منطقة الجبيل ومحمود هاشم، 18 عامًا، مصور، بعد أن انقلبت بهم السيارة داخل ترعة أثناء عودتهم من الكوافير على حفل الحنة في قرية دندرة.

تم إيداع الجثث مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب وقوع الحادث.

قنا محافظ قنا حادث اليم 29 ترعة جزيرة دندرة

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