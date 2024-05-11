مقتل وإصابة 4 أشخاص إثر هجمات روسية فى دونيتسك شرق أوكرانيا

قال رئيس إدارة منطقة دونيتسك العسكرية فاديم فيلاشكين، إن شخصين قُتلا وأصيب شخصان آخران جراء هجمات روسية في دونيتسك.

هجمات روسية فى دونيتسك شرق أوكرانيا

وأضاف رئيس إدارة المنطقة، في تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أطلق الروس نيران المدفعية على يليزافيتيفكا في منطقة مارينكا، ما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 49 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 64 عامًا.

وبالإضافة إلى ذلك، تعرضت منطقة "شاسيف يار" لإطلاق نار في اليوم نفسه، ما أدى إلى إصابة شخصين وتضرر 3 مبان شاهقة، ولهذا، شدد فيلاشكين على عدم وجود أماكن آمنة في منطقة دونيتسك ودعا إلى الإخلاء في الوقت المناسب.