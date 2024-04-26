النيابة العامة تحقق مع 3 تجار مخدرات في قنا

تحقق النيابة العامة في محافظة قنا، اليوم، مع ٣ متهمين تم ضبطهم بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات، وذلك بعد أن تنكر ضباط الشرطة في زي صعيدي لضبط تجار السموم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، من القبض على 3 تجار مخدرات وإصابة رابعهم وبحوزتهم 7 كيلو ونصف حشيش وشابو وهيروين وأسلحة نارية خلال حملة أمنية مكبرة تنكر فيها قوات الأمن بارتداء الزي البلدي في قرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مباحث المديرية بشن حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي وقطاع الأمن العام وضباط المباحث لضبط تجار المخدرات في قرية الحجيرات بدائرة المركز.

ونجحت الحملة الأمنية في توجيه ضربة موجعة لكل تجار المخدرات بعد القبض على 3 أشخاص وإصابة شاب وبحوزتهم 3 بنادق آلية و5 خزن حديدية وبندقية خرطوش أجنبية الصنع و110 طلقة، و5 طلقات خرطوش، و40 طربة حشيش وزنت 4 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين الخام وزنت كيلو ونصف، وكمية من الشابو النقي وزنت 2 كيلو.

كما تم ضبط 5 دراجات نارية بدون لوحات وميزان حساس ومصنع بة وكمية من المواد والأدوات التى تستخدم فى تصنيع مخدر الشابو ومبلغ 15 ألف جنيه و3 هواتف محمولة يستخدمها المتهمون بالتبادل فيما بينهم فى الاتصالات بغيرهم.

تم ضبط المتهمين ونقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي تحت حراسة مشددة والتحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها في الواقعة بمحافظة قنا اليوم.