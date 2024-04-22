تفحم ربة منزل في حريق هائل بـ"حوش مواشي" في قنا

لقيت سيدة مصرعها متفحمة، اليوم الاثنين، إثر نشوب حريق داخل حوش مواشي بسبب فرن بلدي خلال صناعة الخبز، بقرية العزب المصري، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من قوات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل حوش مواشي في قرية العزب المصري مركز دشنا.



وتبين بعد الفحص مصرع ربة منزل تُدعى "ش"، تبلغ من العمر 30 عامًا متفحمة داخل الحريق الذي نشب في حوش مواشي بسبب فرن بلدي خلال صناعة الخبز أيضًا الحريق أسفر عن نفوق بقرة في قرية العزب المصري مركز دشنا.

تم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة وتقرر نقل الجثة داخل مشرحة فاو تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وجاري التحقيق لكشف ملابساتها.