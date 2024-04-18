الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع شاب على يد 4 أشخاص إثر تجدد خصومة ثأرية فى قنا

مصرع شاب
مصرع شاب

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، بعد إصابته بوابل من الأعيرة النارية إثر تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين في قرية أسمنت مركز نقادة غربي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية بمقتل شاب بطلقات نارية في قرية أسمنت مركز نقادة.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام حمزة رئيس المباحث، والرائد أحمد هشام معاون أول مباحث شرطة نقادة، وتبين بعد الفحص مصرع عبدالرحمن.ح.ع، في الثلاثينات من العمر بوابل أعيرة نارية على يد 4 أشخاص لقتله اثنين من عائلتهم سابقًا داخل قرية أسمنت التابعة لدائرة المركز.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طوخ في نقادة تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وجار التحقيق فيها لكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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