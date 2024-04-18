الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ قنا: الانتهاء من تأهيل 420 منشأة بمجمع الصناعات فى نجع حمادى

اللواء أشرف الداودى
اللواء أشرف الداودى

وافق اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، علي تقسيط مقايسات الغاز الطبيعى بواقع 4 أقساط لمدة عام دون فوائد، جاء ذلك خلال الاجتماع  الدورى الذى عقده  مع عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقتين الصناعيتين "هوّ" بمركز نجع حمادى، و"الكلاحين" بمركز قفط، والمنطقة الحرة العامة بقفط، وذلك فى إطار سلسلة اللقاءات الدورية التى يعقدها سيادته مع المستثمرين ورجال الأعمال لتذليل المشكلات التي قد تقابلهم، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهم للنهوض بقطاع الصناعة والاستثمار كونه إحدي الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة.  


واستمع محافظ قنا، لعدد من طلبات المستثمرين، ووجه علي الفور مسئولي الجهات المختصة بدراستها وحلها في اسرع وقت، مؤكدًا أن ملف الاستثمار يُعد أحد أهم الملفات على أجندة الحكومة خلال هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين بهدف زيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب، وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصري.

الانتهاء من تأهيل 420 منشأة بمجمع الصناعات في نجع حمادي 

وأضاف الداودي، بانه تم تأهيل عدد 1500 منشأة صناعية داخل وخارج المنطقة الصناعية بالمحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وإدارة الاستثمار بديوان عام المحافظة، بالإضافة الى الحصول على رخص تشغيل من عام 2018 حتى نهاية شهر مارس 2024 بالمجمع، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من 420 وحدة بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمجمع الصناعى بنجع حمادى.

حضر الاجتماع كل من الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وفوزي رضوان رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بقفط، وأشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى وياسر حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، والمهندس محمد نصر مدير إدارة البيئة بالمحافظة والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بقنا ومحمد عزت مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، ومحمود سلوم مدير المنطقة الصناعية بقفط ومحمد شعبان مدير المنطقة الصناعية بنجع حمادى وعدد من المعنيين بملف الاستثمار وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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