الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

السجن عام للسائق المتسبب في حادث كوبري الشيخ يونس بقنا

جثة
جثة

قضت محكمة جنايات قنا بحبس السائق المتسبب في حادث كوبري الشيخ يونس لمدة عام، حيث قاد “التريلا” تحت تأثير المخدر مما أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار تامر أحمد رضا رئيس الاستئناف وعضوية المستشارمحمد عمر عبد الجواد، وبأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك الجبلاوي.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر 2023، عندما قاد سائق يُدعى "مصطفى.م.ف، يبلغ من العمر 39 عامًا، تريلا تحت تأثير المخدر كما أنه أحرز جوهرين الحشيش والترامادول بقصد التعاطي فدهس 3 سيارات ودراجة بخارية مما تسبب في مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين

وتلقى اللواء مصطفى مبروك مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من المقدم محمد بهاء مأمور قسم شرطة قنا بوقوع حادث تصادم سيارة نقل و3 سيارات ودراجة بخارية بمنطقة كوبرى الشيخ يونس انتقل على الفور إلى مكان الواقعة.

وتبين أن المتهم خلال قيادته السيارة قادمًا بها من ورشة الإصلاح  بسوهاج متجها إلى جراج شركة مطاحن  بمدينة قنا وأثناء نزولة من الكوبرى فوجىء بعدم استجابة الفرامل وكذالك فقد السيطرة على عجلة القيادة نتيجة وجود عطل فى العمود الخاص بعجلة القيادة  وعطل فى الدوريات والكرامة  مما أدى الي فقدة السيطرة على السيارة.

قنا محافظة قنا حادث جنايات محكمة

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