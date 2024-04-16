الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"تعليم قنا" تتوج بثلاث مراكز متقدمة في مسابقات الصحافة والإعلام

التعليم
التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فوز ممثلي مديرية تعليم قنا بثلاث مراكز في مسابقات إدارة الصحافة والإعلام، حيث حصلت مدرسة الشيخ حاكم الإعدادية التابعة لإدارة نقادة التعليمية على المركز الأول في مسابقة القصة القصيرة.

كمافازت مدرسة البنات الإعدادية التابعة لإدارة فرشوط التعليمية بالمركز الثاني في مسابقة الحديث الصحفي، وحصلت مدرسة نقادة الثانوية التجارية بنات  على المركز الثالث في منافسات الإذاعة المدرسية.

وهنأ الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا المدارس الفائزة، وأثنى على تفوق الطلاب والطالبات وتميزهم بمعاونة التوجيه الفني إلى حد اكتساح ثلاث مراكز متقدمة وزاريًا في المنافسات التي تأهلت إليها المدارس عقب فوزها على مستوى المديرية بناء على ترشيح توجيه عام الصحافة المدرسية والإعلام التربوي بقيادة الأستاذ محمود مرغني احمد الموجه العام للصحافة  وإشراف  الأستاذ صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشئون التربوية.

وأشاد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا خلال بيان صادر عن ادارة العلاقات العامة والاعلام بديوان مديرية قنا اليوم الثلاثاء، بتفعيل الأنشطة التربوية  والصحافة والإذاعة خلال العام الدراسي الحالي لافتًا  أنها تغرس في الطالب روح البحث والتنقيب عن الخبر، وتزوده بالجديد في الحياة اليومية وتدفع الطالب إلى المشاركة في الأحداث اليومية، وتعلمه كيفية التعامل مع الحياة الاجتماعية والتربوية، فيصبح على علم ودراية بقضايا المجتمع وقد يسهم في حلها.

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