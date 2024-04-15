محافظ قنا يعلن خفض أسعار الخبز السياحى بنسبة 40%

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة 40%، بعد تراجع سعر الدقيق الفاخر في الأسواق، الأمر الذي يشير إلى نتائج إيجابية لصالح المواطن الذي يستهلك الخبز السياحي.

وأضاف "الداودي"، خلال بيانٍ صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا اليوم الإثنين، بأنه تم التنبيه على أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بالأوزان المقررة للخبز السياحي مع تخفيض أسعار الخبز بنسبة 40% (الفينو والسياحي).

ووجَّه مديرية التموين، بشن حملات صباحية ومسائية لتفقد الحالة التموينية والمرور على المخابز والتأكد من توافر الخبز بجودة وكميات للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير محضرين لمخابز بلدية مغلقة بدون إذن مسبق، وعدد ١٦ محضر عدم الإعلان بالأسعار، بالإضافة إلى تحرير محاضر لأصحاب المخابز السياحية المخالفين، حيث كانت المخالفات عبارة عن (العمل بدون ترخيص وضبط كمية من الدقيق البلدي داخل مخبز سياحي محظور التداول، وضبط ١٨ جوال دقيق فاخر مجهول المصدر وضبط ٥ أجولة دقيق فاخر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي).