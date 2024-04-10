بسبب خلافات على مضيفة.. إصابة 5 أشخاص بطلقات نارية أول أيام عيد الفطر فى قنا

أصيب 5 أشخاص بطلقات نارية، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك في قرية حاجر الدهسة، مركز فرشوط، شمالي محافظة قنا، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بإصابة 5 أشخاص بطلقات نارية إثر مشاجرة في فرشوط، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبعد الفحص تبين إصابة كل من "خليل. س، يبلغ من العمر 50 عامًا، وعبدالرحمن..م، يبلغ من العمر 25 عامًا، يبلغ من العمر 25 عامًا، وثلاثة آخرين بطلق خرطوش إثر مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب مضيفة كل من الطرفين ينسب ملكيتها له، داخل مركز فرشوط أول أيام عيد الفطر المبارك.



تم نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي وتقرر تحويل 3 حالات منهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.