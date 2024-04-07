مسيحية تشكو زوجها للنائب العام: تزوج 3 غيري

تقدمت زوجة مسيحية في قنا بشكوى إلى النائب العام تتهم فيها زوجها بأنه تزوج عليها 3 أخريات وأنجب منهن دون علمها، مؤكدة أن هذا مخالف في الشريعة المسيحية.



وقال أشرف كمال محامي الشاكية، إن موكلته تزوجت عام 1994 وأنجبت منه 3 أبناء، واكتشفت بالصدفة فعلة زوجها بأنه متزوج عليها 3 أخريات وأنجب منهن وذلك عندما ذهبت لاستخراج مستندات لأحد أبنائها في السجل المدني، فتفاجأت أنه لدى زوجها أبناء آخرين خلاف أبنائها فطلبت وثائق الزواج وتأكدت بالفعل أنه متزوج عليها 3 أخريات وهذا مخالف في الشريعة المسيحية.



وأضاف محامي الشاكية، أنه بناءً على طلبها تقدم بشكوى رسمية إلى النائب يتهم فيها الزوج بتعدد الزوجات والإنجاب منهن وهذا مخالف في الشريعة المسيحية، حيث أن موكلته قضت عمرها تنفق على أبنائها بعد ترك زوجها المسئولية لها دون الإنفاق على أحد منهم، مُشيرًا إلى أنه في انتظار فتح التحقيق في الشكوى المقدمة لاسترجاع حقوق الشاكية وأبنائها.

وذكر أشرف كمال، أن الشكوى تضمنت عددًا آخر من المتهمين بالمشاركة مع زوج موكلته في جرائم التزوير في محررات مزورة واستعمال تلك المحررات وارتكاب بعضهن جرائم الزنا معه واتهام شهود تلك العقود بالشهادة الزور.