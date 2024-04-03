الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع مسجل خطر وإصابة سيدتين إثر انقلاب سيارة نقل بدشنا

جثة
جثة

لقي مسجل خطر مصرعه بطلق ناري وإصابة سيدتين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل في قرية السمطا، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم نقل الجثة والمصابتين إلى مستشفى قنا الجامعي.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل وإصابة اثنين في قرية السمطا وعند الوصول تبين وجود مصاب طلق ناري وسيدتين في حادث السيارة.

وتبين بعد الفحص إصابة "ح.ح"، يبلغ من العمر 35 عامًا بطلقات نارية في ظروف غامضة، مسجل خطر فاستقل سيارة ربع نقل أثناء سيرها فجأة لعرض نفسه على المستشفى لخطورة حالته لكن حالته تسببت في انقلاب السيارة بعد خوف الركاب منه وأصيب سيدتان هما ب، تبلغ من العمر 45 عامًا، وه تبلغ من العمر 17 عامًا.

وأثناء النقل تُوفي مصاب الطلق ناري عقب دخوله المستشفى فتم إيداع الجثة داخل مشرحة قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة والمصابين داخل الاستقبال لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين في مقتل الضحية بطلقات نارية.

قنا اللواء مدير أمن قنا مركز دشنا انهيار منزل دشنا سيارة

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