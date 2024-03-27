الأربعاء 27 مارس 2024
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محافظات

محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الجهاز المركزي للتعمير

محافظة قنا
محافظة قنا

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على أرض المحافظة.

من جهته، أوضح محافظ قنا، أن جهاز التعمير يشرف على تنفيذ مشروع ازدواج طريق «قنا - الأقصر» الصحراوي الغربي الذي يجري تنفيذه بطول 50 كم، وسيضم 3 حارات مرورية في كل اتجاه وذلك بعد رفع كفاءة الطريق القائم، مؤكدًا أن ازدواج الطريق يسهم في زيادة معدلات الأمان لحركة السيارات والحد من الحوادث المرورية، فضلًا عن أهمية الطريق في عملية الربط بمحور الشهيد الرائد باسم فكري على النيل، الذي سيسهم بشكل فعَّال في تسهيل الحركة المرورية بشكل آمن، إضافة إلى تنشيط حركة السياحة والاستثمار.

وأضاف الداودي، أن الجهاز يقوم بتطوير محطة الأمهات لأنتاج الدواجن، بالإضافة الى تطوير مصنع العلف بالمشروعات الإنتاجية بالمحافظة، لافتًا إلى أن أعمال التطوير في القطاعات الإنتاجية بالمشروعات، سوف تسهم في مضاعفة إنتاج السلع الغذائية المختلفة التى يحتاجها المواطن، والتي تتميز بقيمة عالية وبأسعار مخفضة، بما يسهم في الحفاظ على توازن الأسعار في الأسواق الخارجية.

وأشاد محافظ قنا، بأهمية الجهاز المركزي للتعمير في تنفيذ سياسة الدولة لتحقيق  التنمية المستدامة وإنشاء شبكة متكاملة من البنية الأساسية ودعم تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة والمشروعات القومية.

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