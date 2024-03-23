السبت 23 مارس 2024
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محافظات

محافظ قنا: نقف مع المواطن ضد استغلال السائقين بعد تطبيق التعريفة الجديدة

محافظة قنا
محافظة قنا

وجَّه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات المرورية والرقابية على مواقف نقل الركاب، وعلى الطرق السريعة، والداخلية بالتنسيق مع مديرية الأمن، وإدارة المرور للتأكد من التزام السائقين، وأصحاب التاكسي بالتعريفة الجديدة، ووضع بنرات، ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة بالمواقف، ووضع ستيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات والتاكسي، وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

جاء ذلك خلال تفقده مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة قنا للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة.

وقال محافظ قنا، إن التعريفة الجديدة تم وضعها من قِبل لجنة متخصصة، راعت تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات بين المراكز والمدن والقرى، حفاظًا على حقوق المواطنين، وتوفير العدالة للسائقين.

وأضاف "الداودي"، أن الحكومة بكل أجهزتها التنفيذية تقف مع المواطن ضد أي استغلال من قبل السائقين، مناشدًا جموع المواطنين بالتحلي بالإيجابية والإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقي السيارات، أو أي تلاعب فى الأسعار بمحطات الوقود، والإبلاغ عن أرقام المركبات لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك على الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو الخط الساخن للمحافظة 15541 أو على غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (0963328472 - 0963337291).

قنا محافظة قنا أزيد من التسعيرة أشرف الداودي محافظ قنا اشرف غريب الداودي

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