بعد تحريك أسعار الوقود.. محافظ قنا يعتمد تعريفة الركوب الجديدة

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية، والأقاليم بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية.

وجرى زيادة تعريفة الركوب على الخطوط الداخلية اليوم الجمعة، بعد تقدير الزيادة لكل خط وتقريبها إلى أكبر كسر عشري يتيح تجاوز أزمة الفكة المتكررة مع كل زيادة.

ووفقًا للتسعيرة التي أقرتها لجنة الإشراف على المواقف، وزادت تعريفة ركوب التاكسي، ليصبح حساب الكيلومتر 2.50 جنيه، بينما استقرت الزيادة على خطوط السرفيس الداخلية على 2.50 جنيه.

من جهته، شدد محافظ قنا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بخط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة، على سيارات السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة والنقل الجماعي، وذلك للتأكد من عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

كما كلَّف رؤساء المراكز، بالاشتراك مع مديرية التموين، بمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

كما وجَّه الداودي مدير مجمع المواقف بضرورة اعتماد الأجرة الجديدة وإبلاغ السائقين بها، وتعليقها بمكان واضح أمام المواطنين في المواقف الداخلية وكذلك في موقف الأقاليم، لافتًا إلى أنه تم تفعيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة، وربطه مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز المختلفة، والتي ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم، وخصصت المحافظة الخط الساخن رقم 15541 أو غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الأرقام: 0963337291 - 0963328472، لتلقي أي شكاوى من المواطنين.