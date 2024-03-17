الأحد 17 مارس 2024
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محافظات

محافظ قنا يعلن انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن انطلاق الحملة القومية الأولى لعام ٢٠٢٤ لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتي تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية والمال العام.

وأضاف الداودي، خلال بيان صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا، اليوم الأحد، أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة للاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره في حماية الماشية والحفاظ عليها، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والالتزام بكل التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ومن ثم الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، خلال البيان الصحفي الصادر عن ديوان عام محافظة قنا، أنه من المقرر تحصين الحيوانات بلقاحىّ الحمى القلاعية وهما ( الثلاثى المتعدد – الثنائى) أو لقاح الحمى القلاعية المدمج، بالإضافة إلى لقاح حمى الوادى المتصدع، مضيفا أنه سيتم تحصين العجول الصغيرة من عمر 3 أشهر بلقاح النيموباك مع لقاحىّ الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، على أن يتم التحصين بجرعة تنشيطية بعد شهر من إعطاء الجرعة الأولى، مؤكدًا أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية، لافتًا إلى أنه سيتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتعريف المربين بهما وأعراض كل منهما ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية.

قنا محافظ قنا محافظة قنا الحمى القلاعية أشرف الداودي محافظ قنا

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