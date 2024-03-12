الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

طالبة من قنا تفوز بالمركز السابع على مستوى الجمهورية بمسابقة الطباعة اليدوية

وزارة التعليم
وزارة التعليم

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فوز الطالبة سلمى محمود أحمد مدرسة السادات الإعدادية التابعة لإدارة دشنا التعليمية بالمركز السابع على مستوى الجمهورية في مسابقة الطباعة اليدوية للعام الدراسي 2023-2024م، والتى جرى تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع توجيه عام التربية الفنية على مستوى الجمهورية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وهنأ مدير تعليم قنا، الطالبة سلمى على تحقيق هذا المركز، والذى جاء نتاج الجهد المبذول بالمسابقة والمنافسة القوية، لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، معربًا عن خالص أمنياته بمزيد من النجاح والتميز.

وأشاد وكيل الوزارة خلال بيان صحفي، بمجهودات جميع القائمين على العمل وظهوره بالمظهر اللائق والمشرّف فى تلك المسابقة التى جرى تنفيذها تحت إشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية، وهانم محمود موجه عام التربية الفنية بالمديرية للحرص على التنافس وتقديم كافة سبل الدعم للطلاب لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية.

إعلان نتيجة مسابقة الملتقى الفكري

وفي سياق آخر، كان قد أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا نتيجة مسابقة الملتقى الفكري والتي  أعدها توجيه عام التربية الاجتماعية للمرحلتين الاعدادي والثانوي للعام الدارسين الحالي 2023 / 2024. 
 وتمت المسابقة  تحت رعاية وكيل وزارة التعليم وفق خطة إدارة الانشطة التربوية بإدارة صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية، وتنفيذ احلام محمود السيد موجه عام التربية الاجتماعية  والدكتور سيد مرزوق الموجه الأول ومصطفى النمر مسئول مكتب الخدمة. 

وأسفرت نتيجة المسابقة للمرحلة الاعدادية عن فوز يوسف احمد كمال (نجع حمادي) ومسك حسن علي (قنا) بالمركز الأول، وزياد محمد يحي (دشنا) وسجى أحمد جامع (قفط) بالمركز الثاني، وأحمد محمود جادالمولى (قوص) وريم متولي محمد (أبوتشت) بالمركز الثالث. 

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