الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

آخر أخبار قانون الإيجار القديم السكني في مصر 2024

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

ينشر موقع الدستور آخر أخبار قانون الإيجار القديم السكني في مصر 2024 حيث ينال قانون الايجار القديم اهتمام الكثير من ملاك العقارات والمؤجرين لوحداتهم السكنية والبالغ عددهم أكثر من 2 مليون وحدة سكنية بحسب أخر احصائية صادرة. 

آخر أخبار قانون الإيجار القديم السكني في مصر 2024

ننشر في التقرير تفاصيل قانون الإيجار القديم السكني وفق آخر تعديل صدر عن  مجلس النواب لصالح ملاك عقارات الإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم 2024

كان اخر تعديل في قانون الإيجار القديم  من مجلس النواب في المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2022،  حيث نص على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في غرض غير سكني، بنسبة 15% سنويًا،  وتم تطبيق هذا التعديل للقانون من مارس سنة 2022 وتستمر بنفس النسبة سنويًا حتى 2027، ثم تنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون، مع فرض عقوبة على المخالفين لهذا القانون تصل إلى حد طرد المستأجر بالايجار القديم نهائيًا.

آخر أخبار قانون الإيجار القديم السكني في مصر 2024

مع العلم أن النسبة الأكبر من الوحدات الخاضغة لقانون الإيجار القديم وهي 82% موجودة في القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والقليوبية، وباقي الوحدات مقسمة على مختلف المحافظات.

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فئات يمكنها تجديد عقد الايجار القديم 

وفق للقانون يمكن لفئات بعينها أن تمد عقد الايجار القديم وهى كالتالي:

الزوجة: في حال وفاة زوجها يحق لها استمرار العقد في قانون الإيجار القديم وتستكمل مدة العقد دون أن يحق لصاحب العقار أن يخرجها منه بأي حال من الأحوال.

والد المستأجر: يمكن لوالد المستأجر ووالدته استكمال عقد الإيجار القديم بشرط البقاء مع ابنهم المستأجر في الوحدة محل النزاع قبل وقوع حالة الوفاة.

الحفيد:  يمكن للحفيد مد عقد الإيجار القديم بشرط أن تكون وفاة والده أو والدته قبل تعديل القانون الذي صدر في عام 2002، وأن يكون ابن المستأجر قد حصل على الشقة بعد توافر الشروط التي يحددها القانون وقبل عام 2002.

الأبناء: يمكن للابناء استكمال مدة العقد ولكن أن يكونوا الأبناء الشرعيون لصاحب عقد الايجار أما الأبناء بالتبني، فلا يمتد عقد الإيجار القديم لهم، سواء كانوا الأبناء ذكورا أم إناثا.

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