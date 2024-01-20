مقترحات جديدة لحل أزمة الإيجار القديم فى مصر.. رئيس "الائتلاف" يكشفها

كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، عن بعض الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة الإيجار القديم، التي تشمل نحو 3 ملايين وحدة عقارية في مصر، بنسبة 7% من إجمالي العقارات.

وأشار عبد الرحمن، خلال لقائه مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه من بين هذه الحلول، رفع الإيجار الشهري للوحدات السكنية إلى 1000 جنيه على الأقل لمدة 3 سنوات، ثم إبرام عقود إيجار جديدة بأسعار يحددها الملاك، وفقًا للسوق.

أما بالنسبة للوحدات التجارية، فقد اقترح ترك فترة سماح للمستأجرين لمدة 6 أشهر، بإيجار يتراوح بين 2000 و10000 جنيه، ثم تجديد العقود بأسعار جديدة تعكس قيمة العقارات في كل منطقة.

وأضاف عبد الرحمن، أن هذه المقترحات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن هناك حالات تدفع فيها الأسرة جنيهين فقط كإيجار شهري لشقة سكنية، وأن أقل إيجار لمحل تجاري هو 10 جنيهات، وأعلى إيجار هو 50 جنيهًا.