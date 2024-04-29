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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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حالة الطقس اليوم الإثنين 29-4-2024 ودرجات الحرارة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية

حالة الطقس
حالة الطقس

مع التقلبات الجوية يحرص المواطنين على معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 29-4-2024 في مصر ودرجات الحرارة بالقاهرة والإسكندرية المحافظات عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم.

 

حالة الطقس اليوم الإثنين 29-4-2024 في مصر 

 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس اليوم في مصر

أشارت هيئة الأرصاد اليوم الإثنين، إلى انتشار شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

 

ما هي حالة الطقس غدًا؟

ولفتت الأرصاد الجوية لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، غدا الثلاثاء، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

 

وحذرت من نشاط الرياح في أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

 

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، بيان حالة البحر المتوسط، حيث سوف تكون حالته معتدل، وارتفاع الأمواج يكون من (1.5 إلى 2) أمتار، واتجاه الرياح تكون شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

سقوط أمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تحذيرًا بشأن تقلبات الطقس (فيديو)

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، وجود بيان حالة البحر الأحمر، حيث سوف تكون حالته معتدل، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح تكون شمالية غربية.

 

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درجات الحرارة اليوم الإثنين 

محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 درجة مئوية
وكافة السواحل الشمالية  23 درجة مئوية
محافظات جنوب سيناء  33 درجة مئوية
شمال الصعيد  32 درجة مئوية
محافظات جنوب الصعيد  36 درجة مئوية

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