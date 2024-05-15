الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 15-5-2024

دعاء الصباح
دعاء الصباح

دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 15-5-2024 محور اهتمام الملايين من المسلمين مع اقتراب موسم الحج هذا العام 2024/1445، حيث يرغب الكثير في إحياء ساعات الليل رغبة في سعة الرزق والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق في الحياة.

دعاء الصباح مكتوب اليوم الأربعاء 15-5-2024

نعرض في السطور التالية صيغ دعاء الصباح مكتوب اليوم الأربعاء 15-5-2024 تم ذكرها أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح بهدف جلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق كما يلي:-

اللهم إنا نسألك في هذا اليوم أن ترزقنا إيمانا لا ريب فيه.. ورزقا لا جحود فيه.. وقلبًا لا قسوة فيه.. وصحة لا سقم فيها.. ورصوانا لا سخط فيه.. اللهم يسر أمري.. وسهل كل صعب.. وأبعد عني شر خلقك.. وقرب مني الطيبين.

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سلطان البهرة يستحضر دعاء السيدة زينب لمصر أمام الرئيس السيسى

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«اللهم املأ قلوبنا بالعزيمة».. دعاء الفجر اليوم الأحد 12 مايو 2024

اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك.. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.. ومن اليقين.. ما تهون به علينا مصائب الدنيا.. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء.

اللهم بدل قلقنا سكينة.. وهمنا انشراح.. وسخطنا رضا.. وخوفنا طمأنينة.. وعجزنا قدرة.. وضيقنا فرحا.. وعسرنا يسر.. وضعفنا قوة.. اللهم إني أسألك أن تطهر قلبي من كل خلق لا يرضيك يارب العالمين.. اللهم ابعدني عن أذى الدنيا وحيرة النفس.

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أبرز أدعية الفجر اليوم الإثنين 6 مايو 2024

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«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 15-5-2024

اللهم عافني في بدني وعافني في بصري وعافني في سمعي لا إله إلا أنت.. اللهم إني أعوذ بك من الكفر وأعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الفقر.. وأعوذ بك من عذاب القبر.. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم عالم الغيب والشهادة.. فاطر السموات والأرض.. رب كل شيء وماليكه.. أشهد أن لا إله إلا أنت.. أعوذ بك من شر نفسي.. ومن شر الشيطان الرجيم وشركه.. ربي أغفر لي وأرحمني وتجاوز عن خطايانا فإنك الغفار الرحيم على كل شيء قدير.

 

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صيغة دعاء الاستخارة 

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