تزامنًا مع الطقس الحار.. خضروات تُعطي ترطيبًا للجسم تعرف عليها

مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يصبح الحفاظ على ترطيب الجسم أمرًا مهمًا للغاية. بالإضافة إلى شرب السوائل بانتظام، فإن تناول الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا.

وتحتوي بعض الخضروات على محتوى مائي عالٍ وعناصر غذائية مهمة تساعد في ترطيب الجسم وتعويض السوائل التي تفقدها خلال الأيام الحارة. ونتيجة لذلك نستعرض خلال السطور التالية مجموعة من الخضروات التي تعتبر مفيدة لترطيب الجسم خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى فوائدها الغذائية والصحية.

خضروات تساعد على ترطيب الجسم خلال فصل الصيف

الخيار:

- يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء تصل إلى حوالي 95٪ من وزنه.

- يحتوي الخيار أيضًا على البوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات الأساسية مثل فيتامين C والفيتامين K.

الطماطم:

- تحتوي الطماطم على محتوى عالي من الماء يبلغ حوالي 94٪.

- تعتبر مصدرًا جيدًا للألياف والفيتامينات مثل فيتامين C والبيتاكاروتين والبوتاسيوم.

الكوسا:

- تحتوي الكوسا على نسبة عالية من الماء تساعد في ترطيب الجسم.

- تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات B.

الفجل:

- يحتوي الفجل على ماء بنسبة تصل إلى 95٪.

- يعتبر الفجل مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية والمغنيسيوم والكالسيوم.

البطاطا:

- تحتوي البطاطا على نسبة ماء تتراوح بين 77٪ و80٪.

- تعتبر مصدرًا للكربوهيدرات والألياف والبوتاسيوم وفيتامين C.

الفلفل الأخضر:

- يحتوي الفلفل الأخضر على نسبة ماء تصل إلى حوالي 92٪.

- يعتبر مصدرًا لفيتامين C والبيتاكاروتين والبوتاسيوم.

الخضار الورقية مثل السبانخ والكرنب:

- تحتوي هذه الخضار على نسبة عالية من الماء تساعد في ترطيب الجسم.

- تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والكالسيوم وفيتامين A

تناول هذه الخضروات بانتظام خلال فصل الصيف يمكن أن يساعد في الحفاظ على ترطيب جسمك وصحتك بشكل عام.