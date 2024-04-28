الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

تزامنًا مع الطقس الحار.. خضروات تُعطي ترطيبًا للجسم تعرف عليها

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يصبح الحفاظ على ترطيب الجسم أمرًا مهمًا للغاية. بالإضافة إلى شرب السوائل بانتظام، فإن تناول الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا.

وتحتوي بعض الخضروات على محتوى مائي عالٍ وعناصر غذائية مهمة تساعد في ترطيب الجسم وتعويض السوائل التي تفقدها خلال الأيام الحارة. ونتيجة لذلك نستعرض خلال السطور التالية مجموعة من الخضروات التي تعتبر مفيدة لترطيب الجسم خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى فوائدها الغذائية والصحية.

خضروات تساعد على ترطيب الجسم خلال فصل الصيف

الخيار:

   - يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء تصل إلى حوالي 95٪ من وزنه.

   - يحتوي الخيار أيضًا على البوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات الأساسية مثل فيتامين C والفيتامين K.

خلال فصل الصيف.. أطعمة وخضروات ينبغى تناولها للحفاظ على ترطيب الجسم

الطماطم:

   - تحتوي الطماطم على محتوى عالي من الماء يبلغ حوالي 94٪.

   - تعتبر مصدرًا جيدًا للألياف والفيتامينات مثل فيتامين C والبيتاكاروتين والبوتاسيوم.

 

الكوسا:

   - تحتوي الكوسا على نسبة عالية من الماء تساعد في ترطيب الجسم.

   - تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات B.

 

الفجل:

   - يحتوي الفجل على ماء بنسبة تصل إلى 95٪.

   - يعتبر الفجل مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية والمغنيسيوم والكالسيوم.

البطاطا:

   - تحتوي البطاطا على نسبة ماء تتراوح بين 77٪ و80٪.

   - تعتبر مصدرًا للكربوهيدرات والألياف والبوتاسيوم وفيتامين C.

 

الفلفل الأخضر:

   - يحتوي الفلفل الأخضر على نسبة ماء تصل إلى حوالي 92٪.

   - يعتبر مصدرًا لفيتامين C والبيتاكاروتين والبوتاسيوم.

الخضار الورقية مثل السبانخ والكرنب:

   - تحتوي هذه الخضار على نسبة عالية من الماء تساعد في ترطيب الجسم.

   - تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والكالسيوم وفيتامين A 

تناول هذه الخضروات بانتظام خلال فصل الصيف يمكن أن يساعد في الحفاظ على ترطيب جسمك وصحتك بشكل عام.

الصيف ارتفاع درجات الحرارة ترطيب الجسم شرب السوائل الخضروات

مواد متعلقة

خلال فصل الصيف.. أطعمة وخضروات ينبغى تناولها للحفاظ على ترطيب الجسم

الأكثر قراءة

قرار عاجل بحق بلوجر شهيرة نشرت فيديوهات خادشة للحياء

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

تحريات الرقابة الإدارية حول اتهام 6 مسئولين بسرقة 100 طن سولار من هيئة النقل العام

تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار 28-4-2024

سعر الفيش والتشبيه 2024 وخطوات استخراجه اونلاين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

احتفالات الأقباط بأحد السعف

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة