خلال فصل الصيف.. أطعمة وخضروات ينبغى تناولها للحفاظ على ترطيب الجسم

خلال فصل الصيف، يبحث كثيرون عن أبرز الأطعمة التي تساعد فى ترطيب الجسم مما يقلل من التعرض لأمراض الصيف، ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن أطعمة يجب الحرص على تناولها للتغلب على درجة حرارة الجو.





وقال موقع "هيلث"،: هماك مجموعة من الأطعمة يجب الحرص على تناولها خلال فصل الصيف منها، الفواكه والخضروات الطازجة التي تحتوي على نسب عالية من الماء، مثل البطيخ والبطاطا والفراولة والخيار والطماطم، فتناول هذه الفواكه والخضروات يساهم في إعادة تعويض السوائل التي تفقدها الجسم نتيجة للحرارة والتعرق.





ويمكن الاستفادة من العصائر الطبيعية المنعشة التي تحضر من الفواكه والخضروات مثل عصير البرتقال والليمون والخيار والبطيخ، حيث تمنح الجسم الرطوبة اللازمة وتعزز الشعور بالانتعاش.





وبحسب ما ذكر فى الموقع، فلا يجب نسيان أهمية شرب الماء بانتظام، حيث يساعد الماء في تعويض السوائل التي تفقدها الجسم ويحافظ على توازنه الهيدروليكي، وبالتالي يسهم في منع الجفاف والإجهاد الحراري.





‏وكما جاء في الموقع فهناك بعض الخضروات التي يجب أيضا الحرص على تناولها خلال فصل الصيف والتي يتمثل أهمها في الخيار ويساعد الخيار على ترتيب الجسم والتغلب على ارتفاع درجات الحرارة وذلك لما يحتويه من نسبة عالية من المياه.





‏ومن ضمن الخضروات التي يجب الحرص على تناولها خلال فصل الصيف الخس، سيساعد تناول الخس فى القضاء على مشكلة الجفاف فى الجسم، فيحتوي الخس على نسبة عالية من الماء الذي يساعد بشكل كبير فى ترطيب الجسم والحفاظ على توازن درجة الحرارة به.





ومن ضمن الخضروات التي لها دورا مهم خلال فصل الصيف، البروكلى فيعتبر من أهم الخضروات التي لها دورا فى القضاء على مشكلة الشعور بالعطش وتعويض الجسم عن السوائل التي قد يفقدها.



