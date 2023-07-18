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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير تغذية يحذر من المشروبات المثلجة: ترفع حرارة الجسم

المشروبات المثلجة
المشروبات المثلجة

حذر الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، من المشروبات المثلجة في ظل الطقس الحار، موضحًا أنه على عكس المعتقد بأن المشروبات المثلجة تساعد على ترطيب الجسم، فإن حقيقة ما يحدث أن المشروبات المثلجة تعطي للجسم إنذار كاذب بأن الطقس بارد، فيقوم الجسم برفع درجة حرارته.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "والعكس في الشتاء، المشروبات الساخنة تعطي إنذار أن الطقس دافئ، فالجسم لا يصدر حرارة، لذا من الأفضل تناول المشروبات معتدلة الحرارة لا باردة ولا ساخنة".

 

 

ونصح بتناول الخضروات الغنية بالمياه، مثل الخس والخيار وكرنب السلطة، والبعد عن كل ما مر على مصنع، لأن فيه مركبات كيماوية، وكذلك البعد عن الأغذية المركبة، مثل المرقة، والشعرية سريعة التحضير، والبشاميل، والمسبك، لأنها تصدر كميات كبيرة من الطاقة تسخن الجسم.

كما نصح بشرب كوب مياه كل ساعة لمدة 12 ساعة، لعمل غسيل للدم كل ساعة، موضحًا أن الهدف من المياه علاجي وليس فقط لروي العطش.

التغذية العلاجية ترطيب الجسم المشروبات المثلجة المشروبات الباردة التغذية

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