الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بسبب فصل الشتاء.. طرق ترطيب الشفاه وحمايتها من التشقق

ترطيب الشفايف وحمايتها
ترطيب الشفايف وحمايتها من التشقق

يصاب الكثير من الناس في فصل الشتاء بمرض جفاف الشفاه، ويمكن للهواء البارد والجاف أن يمتص الرطوبة من شفتيك مباشرة، مما يتركها متشققة.

وهناك علاجات منزلية ونصائح يمكنك اتباعها لتخفيف الألم أو تجنب جفاف الشفاه في فصل الشتاء، إليك أبرز النصائح السهلة التي تساعدك على ترطيب ومظهر شفتيك وتشعري بأفضل حالاتهما هذا الشتاء، وذلك وفقًا لموقع "very well health".

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كيف تحافظين على ترطيب الشفاه الجافة خلال الشتاء؟

بسبب فصل الشتاء.. طرق ترطيب الشفايف وحمايتها من التشقق

1 - اشرب الكثير من الماء

عندما لا تشرب كمية كافية من الماء، سينتج الجسم كمية أقل من اللعاب، مما يجعل شفتيك أكثر جفافًا،عليك التأكد من شرب ما لا يقل عن ستة أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على رطوبة الجسم.

2 - تجنب الكافيين

يمكن أن يؤدي شرب الكافيين إلى انخفاض مستويات الترطيب لديك ويجعل شفتيك جافة ومتشققة، ولمنع حدوث ذلك، حاول الحد من تناول الكافيين إلى كوب واحد فقط من القهوة أو الشاي يوميًا.

بسبب فصل الشتاء.. طرق ترطيب الشفايف وحمايتها من التشقق

3 - استخدمي منتجات مغذية للشفاه

نوصي باستخدام مرطب الشفاه الذي يحتوي على مكونات مغذية، مثل زبدة الشيا وزبدة الكاكاو وفيتامين E للحفاظ على ترطيب الشفايف لفترة طويلة.

4 - استخدمي مقشر الشفاه اللطيف

استخدام مقشر الشفاه اللطيف يمكن أن يساعد في جعل العملية أكثر سلاسة، سيعمل مقشر الشفاه الجيد على إزالة خلايا الجلد الميتة الموجودة على سطح شفتيك، مما يجعلها تبدو أفضل وأكثر نعومة.

5 - تجنب لعق الشفاه

لعق الشفاه يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية والرطوبة من شفتيك، مما يجعلها أكثر عرضة للجفاف والتشقق.

يجفف اللعاب الشفاه تمامًا ويمكن أن يتسبب في تشققها وتهيجها، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي لعق شفتيك أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بقرحة البرد.

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