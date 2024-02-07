الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|مقتل 32 أسيرا إسرائيليا فى قطاع غزة.. وتفاصيل التفاوض مع التوأم حسام وإبراهيم حسن

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

 شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، ويستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الاحتلال يعلن مقتل 32 أسيرا إسرائيليا من أصل 136 فى قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، أن 32 شخصا من أصل الأسرى الإسرائيليين الـ136 المتبقين في غزة قد لقوا حتفهم.

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جمال علام يكشف تفاصيل التفاوض مع التوأم حسام وإبراهيم حسن

كشف جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، عن تفاصيل تولى التوأم حسام وإبراهيم حسن القيادة الفنية للمنتخب الأول، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ الذي انعقد، تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب المصري الأول، خلفا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.

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مسار إجباري وحمزة نمرة أول نجوم تترات مسلسلات رمضان 2024

تعاقدت فرقة مسار إجباري على غناء تتر مسلسل “مسار إجباري” من بطولة أحمد داش وعصام عمر. 

وتعكف فرقة مسار إجباري حاليا على اختيار كلمات الأغنية بما يتماشى مع أحداث العمل المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024. 

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بعد إصابة الملك تشارلز بالسرطان.. ملوك وملكات تنحوا عن العرش بسبب حالتهم الصحية

أثار إعلان إصابة الملك تشارلز بالسرطان حالة من الجدل في الأوساط الملكية البريطانية، وسط تساؤلات عن احتمالية تنحيه عن العرش لابنه ولي العهد الأمير ويليام، نظرًا لوضعه الصحي.

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 7-2-2024

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 7-2-2024 من أكثر الموضوعات التي تشغل بال شريحة كبيرة من المواطنين في محافظات مصر المختلفة.

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مسار اجباري مسلسلات رمضان 2024 الاحتلال قطاع غزة حمزة نمرة إصابة الملك تشارلز بالسرطان الملك تشارلز أسعار الفراخ

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