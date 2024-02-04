أخبار فاتتك| أمريكا وبريطانيا تنفذان ضربات على الحوثيين وإصابة الونش الأبرز

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

صدمة في الزمالك.. التشخيص المبدئي يثبت إصابة الونش بجزع في الرباط الداخلي (خاص)

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضربة موجعة بعد تعرض محمود الونش مدافع الفريق لإصابة قوية خلال مشاركته في مران اليوم.

وكشف مصدر داخل الزمالك لـ"الدستور"، أن التشخيص المبدئي للإصابة التي تعرض لها اللاعب قد أثبت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

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عاجل.. أمريكا وبريطانيا تنفذان ضربات على 36 هدفا للحوثيين في 13 موقعا باليمن

أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا، بيانًا مشتركًا قالتا فيه إنهما نفذتا ضربات على 36 هدفا للحوثيين في 13 موقعا باليمن.

من جانب آخر، قال مسؤولون أمريكيون لشبكة "سي إن إن"، إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة شنت ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن، بما في ذلك ضربات جوية، على نحو 30 هدفًا في 10 مواقع على الأقل.

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أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 4 فبراير 2024 في بورصة الدواجن الرئيسية

تُعد الفراخ من أهم مصادر البروتين الحيواني للإنسان، كما أنها من الأطباق الرئيسية في العديد من الدول حول العالم، وتختلف أسعار الفراخ باختلاف نوعها وحجمها، وأيضًا باختلاف المنطقة التي يتم بيعها فيها.

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"السياحة" تكشف أسباب كساء هرم منكاورع

علق أحمد عبيد، مساعد وزير السياحة والآثار، على قرار تشكيل لجنة لمراجعة مشروع ترميم هرم منكورع.

وقال أحمد عبيد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، إن الكسوة المتواجدة على الهرم حاليا هي الكسوة الأصلية المتبقية.

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جهاد جريشة: حكام مصر هم الأفضل فى بطولة أمم إفريقيا 2024 (فيديو)

أشاد جهاد جريشة، الحكم الدولي المعتزل، بأداء الحكام المصريين في بطولة أمم إفريقيا 2024، التي تستضيفها كوت ديفوار، مؤكدا أنهم قدموا مستوى عاليا في إدارة المباريات.

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