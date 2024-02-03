"المصل واللقاح": لا تغيرات في الخريطة الوبائية بمصر

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه من الطبيعي أن تظهر الفيروسات في فصل الشتاء وتصيب أصحاب المناعة الضعيفة، وفي الوقت الحالي لا توجد تغييرات في الخريطة الوبائية في مصر حتى الآن.

وأضاف “الحداد” في تصريح لـ"الدستور"، أنه في فصل الشتاء يصاب كثيرون بأعراض الإنفلونزا أو متحورات من فيروس كورونا بنسبة قليلة، ولكل فيروس لقاح خاص به وتعمل اللقاحات على تعزيز المناعة ضد العدوى البكتيرية.

وأكد الدكتور أمجد الحداد على أهمية الحصول على جرعات اللقاح للقضاء على أي نشاط فيروسي أو أي تحور في المستقبل.

وأوضح أن اللقاحات في مصر قضت على الفيروسات التنفسية، من ضمنها متحورات كورونا والإنفلونزا، وأيضًا سيطرت على المضاعفات بفضل منظومة اللقاحات.