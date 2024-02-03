السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تحسن ملحوظ.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأسبوع في مصر، مؤكدة أن هناك ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بقيم من 2 إلى 4 درجات مئوية.

وتشهد المحافظات استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومن المتوقع أن تشهد أجواء باردة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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حالة الطقس اليوم السبت 3-2-2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس فى مصر اليوم

وتشهد حالة الطقس اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومتوقع أيضا أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا) إلي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الاحمر على فترات متقطعة.

ما حالة الطقس غدًا؟

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيان حالة الطقس يوم الأحد، حيث تسقط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة «بنسبة حدوث 30% تقريبًا»، إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس فى الإسكندرية لمدة أسبوع

يشهد طقس الإسكندرية سقوط أمطار رعدية غزيرة على مختلف الأنحاء بسبب منخفض جوي تتعرض له المحافظات الساحلية، وتأثرت به عروس البحر المتوسط، شمل سقوط أمطار بشكل متقطع خلال الساعات الأخيرة، ومتوقع سقوطها على مدار اليوم.

وتسبب عدم استقرار طقس الإسكندرية في سقوط أمطار رعدية على مدار الأربعة أيام الماضية والمستمرة حتى اليوم، في ظل سوء الأحوال الجوية الذي يعصف بعدة مناطق.

حالة الطقس فى القاهرة لمدة أسبوع 

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عن حالة الطقس: تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة «بنسبة حدوث 40% تقريبًا»، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وشددت هيئة الأرصاد على وجود نشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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