في آخر تحديث.. أسعار الذهب الـ21 اليوم الجمعة 2 فبراير 2024

تصدرت أسعار الذهب الـ 21 اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 تريند البحث عبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية من قبل الشباب المقبلين على الزواج وعشاق المعدن الأصفر.

وشهدت أسعار الذهب الـ21 ارتفاعًا غير متوقع خلال الأيام الماضية، مما جعل الكثير من المواطنين يبحثون بكثرة عن آخر تحديث له.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة اسعار الذهب الـ21 اليوم الجمعة 2 فبراير، يرصد موقع “الدستور” في تقريره الخدمي اسعار الذهب الـ21 و18 اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 في مصر، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

أسعار الذهب الـ21 اليوم الجمعة

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 4005 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 3471 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 32400 جنيه.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

يختلف سعر مصنعية الذهب من محل صاغة لآخر، ويبلغ متوسط مصنعية جرام الذهب في مصر عيار 21 بين 100 إلى 120 جنيهًا، بينما ترتفع مصنعية الذهب عيار 18 وتكون بنسبة 14% من سعر جرام الذهب.

سعر الذهب عالميًا

وتتجه أسعار الذهب في البورصة العالمية لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ ما يقرب من شهرين، اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة،بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثا عن أدلة حول الموعد الذي قد يبدأ فيه الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب اليوم بالدولار ارتفاعًا كبيرًا مع اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث تجاوزت الأوقية مستوى 2060 دولارًا.

وثبتت لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%.

والجدير بالذكر، قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن سعر الذهب في مصر يتأثر بـ 3 عوامل أساسية، أولها سعر الذهب بالبورصات العالمية، وسعر الدولار بالسوق السوداء، والعرض والطلب.

وأضاف أن تسعير الذهب في السوق المصرية يتأثر بشدة بعامل العرض والطلب، وهو المتحكم الرئيسي في سعر الذهب، منوها أن هناك تدافع شديدا اليوم على شراء الذهب للاستثمار، متابعا: "العميل بينزل يشتري سبائك وجنيهات وليس للزينة، واعتبر هذا تغيرا في الثقافة الاستثمارية المصرية".