الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 2-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

الذهب
الذهب

واصل سعر الذهب اليوم تسجيل ارتفاعات قياسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، ولجأت كبرى شركات الذهب إلى وقف التسعير مع وقف عمليات البيع والشراء، في حين اتجه سعر الذهب عالميًا إلى تسجيل أعلى سعر منذ أسبوعين. 

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الجمعة 2-2-2024 في مصر للبيع والشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية 

  • سجل سعر الذهب اليوم عيار 21:  4005 جنيهات.
  • سجل سعر الذهب اليوم عيار 18: 3471 جنيهًا.
  • سجل سعر الذهب اليوم عيار 24:  4571 جنيهًا.
  • سجل سعر الذهب اليوم عيار 14: 2666 جنيهًا.
  • سجل سعر الجنيه الذهب اليوم: 32400 جنيه.

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سعر الذهب في مصر بالمصنعية

يختلف سعر مصنعية الذهب من محل صاغة لآخر، ويبلغ متوسط مصنعية جرام  الذهب في مصر عيار 21 بين 100 إلى 120 جنيهًا، بينما ترتفع مصنعية الذهب عيار 18 وتكون بنسبة 14% من سعر جرام الذهب. 

وأرجع المتعاملون في سوق الذهب وقف التداول على الذهب إلى حالة الفوضى المسيطرة على السوق، وتداول أسعار اجتهادية بالمحلات، خاضعة لأهواء التجار.

وكان أغلب منصات بيع الذهب، والشركات الكبرى قد أوقفت تسعير الذهب  مرة أخرى، بعد انتشار أساليب بيعية من شأنها الدفع لـ "سوق سوداء للذهب"، لاسيما مع غلق محلات تجار الذهب الخام ووقف التسعير من خلالهم.

سعر الذهب اليوم بالدولار

 سجل سعر الذهب اليوم بالدولار ارتفاعًا كبيرًا مع اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث تجاوزت الأوقية مستوى 2060 دولارًا. 

وثبتت لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%.

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