الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس شعبة الذهب: انخفاض سريع ومتتالى للمعدن الأصفر فى هذا التوقيت

الذهب
الذهب

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن سعر الذهب في مصر يتأثر بـ 3 عوامل أساسية، أولها سعر الذهب بالبورصات العالمية، وسعر الدولار بالسوق السوداء، والعرض والطلب.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أنه بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، ارتفع سعر الذهب عالميا.
وأشار إلى أن تسعير الذهب في السوق المصرية يتأثر بشدة بعامل العرض والطلب، وهو المتحكم الرئيسي في سعر الذهب، منوها أن هناك تدافع شديدا اليوم على شراء الذهب للاستثمار، متابعا: "العميل بينزل يشتري سبائك وجنيهات وليس للزينة، وأعتبر هذا تغيرا في الثقافة الاستثمارية المصرية".
ونوه أن تدافع المواطنين على الشراء أثر على سعر الذهب بالارتفاعات المتتالية، مواصلا: "الناس اللى اشترت الذهب للاستثمار هتوصل لنقطة أنها محتاجة إلى تسييل الفلوس، ومع أول حركة بيع هتحصل في الأسواق هنلاقي السعر بينزل بشكل سريع وهيحصل تدافع للبيع".
وحذر إيهاب واصف من شراء ما يسمى بـ"الذهب الصيني"، مشيرا إلى أنه قد يصيب الإنسان بالسرطان.
وأضاف: "الذهب الصيني المنتشر بالأسواق تسميته خاطئة، فهو إكسسوار، وطبيعة إنتاجه ضارة بالصحة، لأنه يؤخذ من فضلات المعادن، ويتم تسييح هذه المعادن ويتم تشكيلها على هيئة مجوهرات خاتم أو إسورة". 
وأردف: "ما يسمى بالذهب الصيني داخل في تصنيعه زنك ونيكل ورصاص، وهذه المعادن ملامستها للجلد قد يصيب الإنسان بالسرطان".

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