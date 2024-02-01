الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف الفيل: الصبر على أقدار الله يجلب الفرج

أشرف الفيل
أشرف الفيل

قال الشيخ الدكتور أشرف الفيل، إن هناك العديد من الحكم والعظات في سورة "يوسف"، أبرزها مدى صبر نبي الله يعقوب على قدر الله، بعدما علم بكذب أبنائه بخبر أكل الذئب يوسف.

وأضاف خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "دي إم سي": "كان من الممكن أن يثور ويغضب وبتفوه بما لديه من أدلة تثبت مدى كذب الله، ولكن هم أنبياء ألفوا الصبر على أقدار الله لأنهم يعلمون أن كل شيء يدور حولهم لحكمة".

وتابع: "الأنبياء عاشوا "المحن" كاملة ولكنها كانت في فحواها منح إلهية، وذلك لمسناه في كيفية أن قميص يوسف كان سببا في محنة عاشها سيدنا يعقوب ولكنها انتهت بمنحة إلهية استرد بها بصره وعاد إليه من جديد يوسف".

وأكد الشيخ خالد الجندي، أن إعادة ترتيب العلاقة مع الله، وإعادة تطهير علاقتنا بالله، ومحاسبة أنفسنا، ومراقبة ذنوبنا، والعودة إلى الله، تجلب اليسر في حالات العسر.

أشرف الفيل الفرج اليسر قصة يوسف لعلهم يفقهون

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