محمد صلاح يشارك من جديد فى البطولة الإفريقية.. مفاجأة يفجرها أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى عن مفاجأة حول إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي وهداف الدوري الإنجليزي.

وقال أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، إن هناك أخبارًا وأنباءً إيجابية عن إمكانية لحاق اللاعب محمد صلاح بالمنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف: "محمد صلاح ربما يقود منتخب مصر في دور الـ٨ في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وليس في الأدوار النهائية".

وتابع: "حافظوا على محمد صلاح وعيب اللي بسمعه عنه، خلينا مننكرش إن في ناس متضايقة منه وفي غيرانين منه خاصة وأنه سحب الضوء من الجميع"، مؤكدًا أن جميع الأصوات التي تهاجم محمد صلاح مرفوضة.

وواصل: "محمد صلاح زي ميسي ورونالدوا ومتشاف في العالم كله، والدنيا كلها عارفاه، وكل التقدير للنجوم الكبار، وعيب ما يصدر من تصريحات ضد محمد صلاح".